EE.UU. entrega equipo satelital a Honduras para interceptar redes de narcotráfico

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Tegucigalpa, 28 abr (EFE).- Estados Unidos entregó a Honduras un equipo especializado de comunicación satelital destinado a los servicios especiales de la Fuerza Naval del país centroamericano para interceptar y desarticular redes de narcotráfico que operan en la región centroamericana.

El equipo fue entregado a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley, del Departamento de Estado, informó este martes la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, en un escueto comunicado, sin precisar si se trata de una donación.

«Este apoyo fortalece la capacidad operativa de Fuerzas Armadas de Honduras para interceptar y desarticular redes de narcotráfico que operan en la región, contribuyendo así a una mayor seguridad marítima de EE.UU., Honduras y la región», subraya la información oficial.

Con esta entrega, añadió, «Estados Unidos reafirma su firme compromiso con la seguridad de Honduras y del Hemisferio Occidental».

Honduras se encuentra entre la veintena de países que el pasado 5 de marzo suscribieron en Miami un acuerdo con Estados Unidos para combatir a los grupos «narcoterroristas».

El acuerdo fue suscrito en la conferencia inaugural de las ‘Américas contra los carteles’.

El país centroamericano es utilizado por narcotraficantes sudamericanos que envían drogas a Estados Unidos.

Además, Honduras también se ha convertido en un país en el que se cultivan arbustos de hoja de coca, de los que en 2025 fueron destruidos al menos un millón, además de ser incautados 1.562 kilos de cocaína, según fuentes oficiales. EFE

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