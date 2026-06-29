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EE.UU. envía a Witkoff y a Kushner a Doha para continuar conversaciones de paz con Irán

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Washington, 29 jun (EFE).- Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este lunes a Doha para continuar las conversaciones de paz con Irán, aseguró este lunes la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, .

«El enviado especial (Steve) Witkoff y Jared Kushner viajarán a Doha esta semana para celebrar reuniones de alto nivel mientras continuamos debatiendo el memorando de entendimiento», declaró Leavitt a la cadena Fox. EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció poco antes una reunión mañana martes en Doha, a petición de Irán.

lfp/rcf

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