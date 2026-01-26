EE.UU. espera que la normalidad retorne el miércoles al transporte aéreo tras el temporal

2 minutos

Washington, 26 ene (EFE).- El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, dijo este lunes que espera que la normalidad retorne el miércoles a la red nacional de transporte aéreo a medida que las autoridades trabajan para minimizar las consecuencias de un enorme temporal que ha golpeado dos tercios de la geografía nacional y provocado hoy otras 5.000 cancelaciones.

«Esta tormenta es única. Hay hielo y nieve, y además, ahora tenemos una ola de frío que la acompaña. Esto dificulta aún más transitar por el hielo que se ha estado formando durante los últimos tres días», dijo Duffy en una entrevista con la cadena CNBC.

Duffy confirmó que la tormenta deparó el domingo el peor día para el tráfico aéreo desde la pandemia de la covid-19 en 2020, con más de 11.000 vuelos cancelados y 17.000 retrasos.

El sábado, las condiciones meteorológicas ya supusieron otras 4.000 correspondencias canceladas en todo el país.

Varios aeropuertos importantes, como Laguardia y JFK en Nueva York, Dulles en Washington, Forth Worth en Dallas, Logan en Boston o el internacional de Filadelfia recuperaron cierto nivel de actividad hoy tras cancelar el domingo entre el 60 y 80 % de sus vuelos programados

El sábado el frente de hielo y nieve descargó en buena parte del Medio Oeste y el sur del país, antes de avanzar hacia los estados del sureste y el Atlántico Medio, afectando a grandes núcleos de población como Nueva York.

La caída de las temperaturas, con mínimas el martes de 9 grados Fahrenheit (-12 grados centígrados) están complicando la operación del transporte a todos los niveles debido a las persistentes y gruesas capas de hielo.

El tráfico rodado en urbes de una veintena de estados sigue siendo muy limitado y muchos puntos de grandes autopistas registran placas pese a las esfuerzos estatales y federales para deshelarlas, al tiempo que el transporte ferroviario viene sufriendo retrasos.

La tormenta ha sido considerada por muchos la mayor en dimensión jamás documentada en EE.UU. EFE

asb/gpv