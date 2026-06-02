EE.UU. evalúa expansión del despliegue de armas nucleares en Europa, según Financial Times

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Londres, 2 jun (EFE).- Estados Unidos evalúa la posibilidad de desplegar armas nucleares en países europeos miembros de la OTAN, como medida para tranquilizar a sus aliados y demostrar que la reducción del apoyo militar convencional no debilita las garantías de seguridad, revela este martes el Financial Times (FT).

Según pudo saber el FT de tres personas familiarizadas con esta medida, funcionarios de EE.UU. han manifestado su disposición a realizar despliegues adicionales más allá de los países que actualmente albergan bombarderos con capacidad nuclear.

Estas conversaciones, de carácter altamente confidencial y que podrían no conllevar cambios en los acuerdos de reparto nuclear, se producen en medio de la creciente preocupación en Europa por las medidas de Donald Trump para retirar tropas estadounidenses y sistemas de armas críticos del continente, dice el periódico.

Esto permitiría potencialmente que más países puedan albergar los llamados aviones estadounidenses de doble capacidad (DCA, en inglés), capaces de realizar ataques nucleares.

Según las fuentes, la disposición a debatir una expansión busca demostrar el compromiso de Estados Unidos de proporcionar un paraguas nuclear, incluso cuando los aliados de la OTAN se ven presionados a asumir una mayor carga de defensa convencional.

Países del flanco oriental de la OTAN, como Polonia y algunos estados bálticos, mostraron interés en albergar bases de la DCA.

El artículo añade que funcionarios polacos, en particular, han manifestado públicamente su deseo de albergar armas nucleares. El expresidente Andrzej Duda instó a EE.UU. a extender la iniciativa DCA a su territorio, mientras que Varsovia se unió este año a una nueva iniciativa francesa para explorar, por primera vez, la posibilidad de trasladar temporalmente partes de su capacidad de disuasión nuclear a países europeos aliados.

La invasión rusa de Ucrania y las reiteradas declaraciones del presidente Vladímir Putin sobre las capacidades nucleares del Kremlin han impulsado el interés de algunos aliados en albergar bases de la DCA, según las fuentes consultadas por el FT, que han puntualizado, no obstante, que un eventual acuerdo no es inminente. EFE

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