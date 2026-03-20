EE.UU. excluye a Cuba de la flexibilización temporal de sanciones al crudo ruso

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Washington, 20 mar (EFE).- EE.UU. excluyó a Cuba de la flexibilización temporal de las sanciones al crudo proveniente de Rusia, cuando la isla sufre una de sus peores crisis energéticas, agravada por el bloqueo petrolero de Washington, y dos tanqueros rusos se dirigen al país caribeño cargados de hidrocarburos.

El Departamento del Tesoro incluyó a la isla en la lista de excepciones a la medida que levanta las restricciones al crudo ruso varado en el mar, pensada para estabilizar los mercados en medio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán y la interrupción del tráfico por el estrecho de Ormuz.

La licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, publicada este jueves, prohíbe la venta, entrega o descarga de crudo o productos petrolíferos de origen ruso a Cuba, Irán, Corea del Norte, Crimea y los territorios ucranianos del este bajo control prorruso.

Este relajamiento de las restricciones para el resto de los países estará vigente hasta el próximo 11 de abril y abarca crudo ya cargado en buques en o antes del 12 de marzo y no cubre cargamentos posteriores, según el documento.

La medida no legaliza nuevos envíos rusos, sino que permite desatascar cargamentos que ya estaban en el mar cuando se aprobó la licencia.

Según el diario británico Financial Times, Moscú había enviado a Cuba el tanquero ‘Sea Horse’ con unas 27.000 toneladas de combustible, que debe llegar su destino en los próximos días. Está previsto que otro petrolero ruso, el ‘Anatoli Kolodkin’, llegue a puerto cubano a inicios de abril con unos 725.000 barriles de crudo.

El Kremlin prometió este viernes que ayudará a su aliado caribeño a superar la crisis pero se abstuvo de confirmar el envío de los dos buques con hidrocarburos, los primeros suministros energéticos que llegarían a la isla en casi tres meses de bloqueo estadounidense.

En enero pasado, Trump declaró una veda de crudo hacia Cuba, con la que mantiene un diálogo del que aún no han trascendido detalles oficiales.

El republicano ha asegurado que sería un honor para él «tomar el control de Cuba» y repetido que el país «caerá por su propio peso» porque está en «serias dificultades» después de perder el crudo de Venezuela tras la captura y deposición del expresidente Nicolás Maduro, el principal valedor de la isla caribeña. EFE

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