EE.UU. exige a Nicaragua la liberación «incondicional» del líder indígena Brooklyn Rivera

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Washington, 29 may (EFE).- Estados Unidos exigió este jueves al Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, la liberación «incondicional» del líder indígena y exdiputado Brooklyn Rivera, quien permanece encarcelado desde septiembre de 2023 y ahora está internado con pronósticos reservados en un hospital de Managua.

«Hace tres años, la dictadura de Murillo-Ortega encarceló injustamente a Brooklyn Rivera. Desde entonces, hemos exigido su liberación incondicional. Esta represión, violencia e inhumanidad es abominable; reiteramos nuestro llamado a la liberación incondicional de él y de todos los presos políticos ahora», publicó en X la Oficina de Asuntos Latinoamericanos.

Las autoridades nicaragüenses revelaron el jueves el grave estado de salud del exdiputado indígena, de 73 años, quien se encuentra internado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de terapia intensiva de un hospital de Managua por el deterioro de sus condiciones respiratorias.

Según Washington, este comunicado fue emitido «a través de los medios controlados por el Estado» y es solo «un intento por ocultar su papel en el cruel tratamiento y condición actual» del exdiputado.

Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita) y quien fue aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional, fue detenido previo a las elecciones regionales de marzo de 2024 cuando aún era legislador.

Por su parte, la hija del líder indígena, Tininiska Rivera, culpó al régimen nicaragüense del deterioro de la salud de su padre.

En una carta pública, responsabilizó «directamente al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y los colaboradores necesarios, por el deterioro y daño a la vida, salud e integridad física y psicológica» de Rivera.

Tininiska Rivera cuestionó además la versión oficial sobre el estado de su padre, rechazando el informe gubernamental por contener «información falsa sobre la condición de salud y las condiciones de detención» del exdiputado, quien al momento de su arresto gozaba de buena salud y se desplazaba por sus propios medios. EFE

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