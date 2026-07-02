EE.UU. exige a Nicaragua la liberación de allegados al líder indígena Brooklyn Rivera

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San José, 2 jul (EFE).- Estados Unidos exigió este jueves al Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que tildó de «dictadura», la liberación «inmediata e incondicional» de ocho allegados al líder indígena miskito Brooklyn Rivera, que falleció el 30 de mayo pasado bajo custodia del Estado nicaragüense.

«La dictadura debe liberar a estas ocho personas restantes de forma inmediata e incondicional», demandó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta en X.

Washington recordó que «la dictadura Murillo-Ortega permitió» que Rivera, exdiputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) y presidente del partido Yatama, «muriera bajo su custodia» tras permanecer en situación de desaparición forzada desde septiembre de 2023.

«Y continua deteniendo a ocho personas simplemente por pedir que sus restos (de Rivera) fueran devueltos a su familia y a su comunidad. El duelo no es un delito. Exigir dignidad para los fallecidos no es un delito», reprochó esa oficina adscrita al Departamento de Estado en el mensaje compartido por la Embajada estadounidense en Managua en sus redes sociales.

Rivera, de 73 años, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), era una de las voces más influyentes de la Costa Caribe. Fue arrestado el 29 de septiembre de 2023, y murió el 30 de mayo pasado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua, a donde había ingresado el pasado 7 de marzo por complicaciones respiratorias.

Expertos de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias denunciaron que ocho familiares o allegados del líder indígena miskito habían sido víctimas de desaparición forzada cuando acudieron a reclamar sus restos.

En febrero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio tildó a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, de «enemigos de la humanidad», y que el Gobierno sandinista «se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia (Rosario Murillo, la esposa de Ortega) donde básicamente han tratado de eliminar la iglesia Católica, todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen».

Un total de nueve opositores y críticos con el Gobierno han muerto bajo custodia del Estado en los últimos siete años, entre ellos el general retirado Humberto Ortega, hermano menor del presidente Daniel Ortega, y el histórico exguerrillero Hugo Torres, que fue viceministro del Interior durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y en 1974 arriesgó su vida para liberar de la cárcel al actual mandatario. EFE

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