EE.UU. exige a Nicaragua la liberación inmediata del obispo emérito Juan Abelardo Mata

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(Actualiza con más información)

San José, 4 jul (EFE).- Estados Unidos exigió este sábado al Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, la liberación «inmediata e incondicional» del obispo emérito nicaragüense Juan Abelardo Mata, de 80 años, quien fue detenido tras oficiar una misa en la que pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida.

«Exigimos la liberación inmediata e incondicional del obispo nicaragüense Abelardo Mata, quien ha sido detenido arbitrariamente por la dictadura Murillo-Ortega», demandó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta en X.

El obispo emérito Mata no representa ninguna amenaza para el régimen sandinista y su salud es frágil, anotó esa oficina adscrita al Departamento de Estado en el mensaje compartido por la Embajada estadounidense en Managua en sus redes sociales.

«Condenamos además la continua y cruel persecución y represión religiosa por parte de la dictadura Murillo-Ortega. Los ataques contra la libertad religiosa deben cesar», conminó Washington.

El obispo emérito Mata fue retenido por policías el pasado lunes en represalia por una misa celebrada el 25 de junio en la iglesia Cruz del Calvario, en la ciudad nicaragüense de Estelí (norte), en la que pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida y mencionó expresamente al obispo desnacionalizado y excarcelado Rolando Álvarez y al sacerdote Frutos Valle.

El octogenario jerarca habría sido trasladado bajo el argumento de que era objeto de una investigación y, tras varias horas, fue dejado bajo vigilancia en su residencia, en la ciudad de Tisma, departamento (provincia) de Masaya (suroeste), según fuentes religiosas.

El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua explicó en una declaración que el octogenario obispo fue retenido por policías el pasado 29 de junio, junto con una de sus colaboradoras, y que ambos fueron liberados horas después bajo condiciones restrictivas.

Sin embargo, un día después el obispo emérito fue detenido sin que las autoridades brindaran hasta ahora información sobre las razones, su lugar de traslado, estado de salud o situación jurídica, de acuerdo con la ONG.

Ese mismo día también fueron detenidos el sacerdote Francisco Morales y el diácono Wilfred Aráuz, dijo el Colectivo, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en Costa Rica

Las relaciones entre el Vaticano y Managua están suspendidas oficialmente.

En marzo de 2023, el fallecido papa Francisco calificó como una «dictadura grosera» el Gobierno de Ortega en Nicaragua, un mes después de la condena por «traición a la patria» del obispo Rolando Álvarez a 26 años y cuatro meses de prisión, ahora exiliado y desnacionalizado.

Ortega, a su vez, disolvió y expropió a la Compañía de Jesús, orden a la que pertenecía el sumo pontífice, y también ha calificado de «mafia» y antidemocrática a la Iglesia.

Además, al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, han sido desterrados de ese país, como resultado de la persecución religiosa contra la Iglesia católica, según el informe titulado ‘Fe bajo fuego’ de la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más. EFE

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