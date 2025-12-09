EE.UU. exige el cese «inmediato» de las hostilidades entre Tailandia y Camboya

2 minutos

Washington, 9 dic (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió este martes que cesen «inmediatamente las hostilidades» entre Tailandia y Camboya tras la escalada del conflicto registrada a pesar del acuerdo de paz auspiciado en octubre por el presidente estadounidense, Donald Trump

«EE.UU. está preocupado por los combates en curso y las víctimas a lo largo de la frontera entre Camboya y Tailandia. Ambas partes deberían cesar inmediatamente las hostilidades, proteger a los civiles y volver a las medidas de desescalada delineadas en los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur», escribió Rubio en un mensaje en X.

El jefe de la diplomacia estadounidense hizo referencia al pacto firmado en Malasia, en los márgenes de la cumbre de líderes del Sudeste Asiático (ASEAN), el pasado mes de octubre entre ambos países con el respaldo de Trump.

Los nuevos combates comenzaron el pasado domingo en varios puntos de la frontera de unos 820 km que comparten ambos países y escalaron el lunes con operaciones aéreas perpetradas por Tailandia.

Ambos gobiernos se cruzan acusaciones sobre quién inició los enfrentamientos y sus ejércitos siguen disparando sobre objetivos militares.

Las operaciones son las más letales desde los combates de cinco días a finales de julio, que se cobraron la vida de casi medio centenar de personas y que terminaron con un alto el fuego.

La disputa se remonta al acuerdo sellado en marzo de 1907 entre el entonces Reino de Siam (actual Tailandia) y Francia (que ocupaba el territorio que ahora es Camboya) para intercambiar el control de algunas regiones y establecer una línea que definiera la frontera entre ambas naciones. EFE

