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EE.UU. expresa su solidaridad con Venezuela tras los terremotos de este miércoles

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Washington, 24 jun (EFE).- Miembros del Gobierno de Estados Unidos expresaron este miércoles su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos registrados durante la jornada, que han dejado preocupación en distintas regiones del país suramericano.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, afirmó: «Estados Unidos está con el pueblo venezolano tras las devastadoras secuelas de los terremotos de esta noche. Estamos en contacto con las autoridades y movilizando asistencia», en un mensaje difundido en sus redes sociales.

dte/nvm

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