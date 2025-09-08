The Swiss voice in the world since 1935

EE.UU. extiende a marzo de 2026 prohibición de que sus aerolíneas vuelen a Puerto Príncipe

Washington, 8 sep (EFE).- La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. ha extendido hasta el 7 de marzo de 2026 la prohibición de que las aerolíneas estadounidenses vuelen a Puerto Príncipe, la capital de Haití, al considerar que las bandas criminales siguen controlando la ciudad y sus áreas circundantes y tienen capacidad para atacar los aviones.

«La FAA continúa prohibiendo las operaciones de aviación civil estadounidense por debajo de los 10.000 pies sobre el nivel medio del mar en áreas específicas del espacio aéreo haitiano, en respuesta a la continua incapacidad de las fuerzas de seguridad para prevenir ataques contra aeronaves en Puerto Príncipe y sus alrededores», explicó el organismo en un comunicado.

La agencia emitió por primera vez en marzo esta prohibición, cuya validez expiró la semana pasada, y estima ahora que en los seis meses que han transcurrido desde entonces estas bandas han extendido «su área de operaciones hasta controlar casi el 90 % de Puerto Príncipe y las rutas estratégicas y zonas fronterizas circundantes».

También apunta que en este período se ha registrado al menos un caso en el que grupos criminales han disparado armas ligeras contra aeronaves dentro del área que había quedado restringida por su prohibición de marzo.

El comunicado subraya que las fuerzas de seguridad haitianas e internacionales «experimentan una persistente escasez de personal y equipamiento» y «tienen una capacidad limitada para contrarrestar las actividades» de estos grupos.

La entidad federal considera que estas bandas, cuyo grupo consolidado (Viv Ansanm) es considerado por Washington desde mayo como una organización terrorista, continúan teniendo acceso a armamento ligero y drones que pueden ser usados para atacar aviones que vuelan a baja altitud.

La FAA considera en cambio que estas organizaciones siguen sin tener una presencia considerable en otras partes del país, donde no hay antecedentes de ataques a aviación ni aeropuertos, por lo que considera que los aeropuertos de Cabo Haitiano (norte del país) y Antoine Simon (en el suroeste) son seguros. EFE

