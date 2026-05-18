EE.UU. extiende otros 30 días la exención de sanciones para el petróleo ruso

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Washington, 18 may (EFE).- El Gobierno estadounidense ha extendido en otros 30 días la exención de sanciones para la compra de crudo ruso ante la persistente disrupción del suministro global de petróleo motivado por el cierre del estrecho de Ormuz.

«El Departamento del Tesoro de los EE.UU. va a emitir una licencia general temporal de 30 días para brindar a las naciones más vulnerables la capacidad de acceder temporalmente al petróleo ruso que actualmente se encuentra varado en el mar», anunció en X el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

«Esta prórroga proporcionará flexibilidad adicional, y trabajaremos con estas naciones para otorgar licencias específicas según sea necesario», puntualizó Bessent.

El anuncio prolonga otro mes esta exención, que técnicamente había expirado el pasado sábado.

La anunciada hoy es la tercera exención de 30 días anunciada por le Gobierno de Donald Trump desde que comenzó la guerra en Irán el pasado 28 de febrero.

Bessent aseguró en X que esta nueva extensión «contribuirá a estabilizar el mercado físico del crudo y garantizará que el petróleo llegue a los países más vulnerables desde el punto de vista energético» y añadió que «ayudará a redirigir el suministro» hacia países con mayores necesidades, «al reducir la capacidad de China para acumular reservas de petróleo con descuento».

Aunque Washington también activó exenciones sobre crudo iraní que ya se encontrara en el mar al comenzar la guerra, éstas expiraron ya en abril y el propio Bessent dijo públicamente que EE.UU. no las renovaría porque las exportaciones de hidrocarburos del país persa ya están restringidas por el bloqueo que Washington también viene implementando sobre navíos que salen de o llegan a puertos iraníes.

El cierre de Ormuz, por el que transitaban parte importante del gas y el petróleo que se exportaban globalmente antes del conflicto, ha puesto a muchos países en una complicada situación en términos energéticos, además de afectar a las cadenas de suministro de otros productos como los fertilizantes. EFE

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