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EE.UU. extiende un mes el permiso para comerciar petróleo ruso ya cargado en buques

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Washington, 17 abr (EFE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó este viernes una licencia que extiende hasta el 16 de mayo la autorización para realizar transacciones relacionadas con petróleo ruso ya cargado en buques antes de la entrada en vigor de sanciones.

La medida, reportada por medios locales, permite completar operaciones de crudo que ya estaban en tránsito, pese a las restricciones impuestas a Moscú por la guerra en Ucrania, y busca evitar disrupciones inmediatas en el mercado energético global. EFE

dte/sbb

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