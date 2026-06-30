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EE.UU. felicita a Fujimori y busca fortalecer cooperación en seguridad regional con Perú

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Washington, 30 jun (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos felicitó este martes a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, por su victoria electoral y expresó su disposición a profundizar la cooperación con su futura Administración en materia de seguridad, inversión y comercio bilateral.

En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que la Administración del presidente, Donald Trump, espera trabajar estrechamente con la derechista Fujimori para impulsar la cooperación en el sector de seguridad y fortalecer los vínculos económicos entre ambos países, con especial énfasis en la inversión y el comercio en la región. EFE

dte/jrg

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