EE.UU. felicita a Fujimori y busca fortalecer cooperación en seguridad regional con Perú

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Washington, 30 jun (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos felicitó este martes a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, por su victoria electoral y expresó su disposición a profundizar la cooperación con su futura Administración en materia de seguridad, inversión y comercio bilateral.

En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que la Administración del presidente, Donald Trump, espera trabajar estrechamente con la derechista Fujimori para impulsar la cooperación en el sector de seguridad y fortalecer los vínculos económicos entre ambos países, con especial énfasis en la inversión y el comercio en la región.

El pronunciamiento del Departamento de Estado constituye la primera felicitación oficial de Estados Unidos a Fujimori tras su victoria electoral, en línea con una tendencia de la Administración Trump de expresar de forma más directa su respaldo público a candidatos de perfil conservador en la región.

La derechista Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales de Perú para el periodo 2026-2031, tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral veintidós días después de la votación, y comentó en la víspera que recibía los resultados con gran responsabilidad porque estará al frente de un país «dividido».

El lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó los resultados finales de la elección al 100 % de actas, donde se confirmó que Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % del candidato izquierdista Roberto Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se impuso a Sánchez por 49.641 votos en su cuarta postulación a la presidencia de Perú, después de haber perdido en segunda vuelta contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Actualmente, América Latina cuenta entre once y trece gobiernos considerados de derecha o centroderecha, entre los que figuran el del presidente salvadoreño Nayib Bukele o el del mandatario argentino Javier Milei, quienes son señalados como algunos de los líderes regionales más cercanos a la Administración Trump.

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