EE.UU. felicita al Líbano e Israel por la «valiente decisión» de abrir un canal de diálogo

2 minutos

Beirut, 4 dic (EFE).- El embajador estadounidense en el Líbano, Michel Issa, felicitó este jueves al Líbano y a Israel por la «valiente decisión» de abrir un canal de diálogo directo en «este momento tan delicado», en referencia a la reunión en Naqoura (sur del Líbano), mientras el Ejército israelí sigue golpeando el país mediterráneo.

«Felicito tanto al Líbano como a Israel por la valiente decisión de abrir un canal de diálogo en este momento tan delicado. Este paso demuestra una sincera voluntad de buscar soluciones pacíficas, responsables y basadas en la buena fe», dijo el diplomático en un comunicado.

Responsables de ambos países se reunieron este miércoles en Naqoura en el Comité Técnico Militar para el Líbano, establecido con la tregua hace un año, y por primera vez con participación de civiles, el exdiplomático libanés Simon Karam y el profesor israelí Uri Resnick.

Al encuentro se unió la enviada estadounidense Morgan Ortagus, persona de confianza del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Sólo se logrará un progreso duradero cuando ambas partes sientan que se respetan sus preocupaciones y se reconocen sus esperanzas», dijo Issa, que aplaudió la decisión del Gobierno libanés de «entablar el diálogo tras décadas de incertidumbre».

A su juicio representa «un paso constructivo hacia la identificación de vías que algún día permitan a ambas naciones coexistir pacíficamente, con respeto y dignidad».

El comité, que se estableció con la tregua, estaba compuesto hasta ahora por representantes militares del Líbano, Israel, Estados Unidos, Francia y la misión de la ONU en el Líbano (FINUL).

Desde la entrada en vigor de la tregua hace un año, el Ejército israelí asegura haber matado a unos 370 miembros del grupo chií libanés Hizbulá, indicaron la semana pasada a EFE las fuerzas armadas de Israel.

Además, según la ONU, Israel ha acabado con la vida de 127 civiles libaneses a lo largo de esta tregua, mientras que la FINUL ha documentado unas 10.000 violaciones del acuerdo de paz. EFE

amo-ijm/cgs/mr