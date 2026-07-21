EE.UU. golpea centros de mando de Irán en el décimo día consecutivo de ataques

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Washington, 20 jul (EFE).- Estados Unidos llevó a cabo este lunes una nueva ronda de ataques contra Irán, en el décimo día consecutivo de operaciones, en la que sus fuerzas bombardearon centros de mando militar, capacidades marítimas, posiciones de lanzamiento de misiles y drones y sistemas de defensa aérea, según informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

«Las fuerzas estadounidenses atacaron centros de mando militar iraníes, capacidades marítimas, sitios de lanzamiento de misiles y drones y sistemas de defensa aérea para degradar la capacidad de Irán de continuar atacando a buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz», indicó CENTCOM en un comunicado.

El Comando Central señaló que el tránsito de buques comerciales por el estratégico corredor marítimo continúa y que, desde principios de mayo, las fuerzas estadounidenses han contribuido a facilitar el paso de aproximadamente 900 embarcaciones comerciales y 450 millones de barriles de crudo.

Las fuerzas estadounidenses, agregó, permanecen preparadas para responsabilizar a Irán por lo que calificó de agresiones injustificadas contra marinos civiles.

Desde el fin de la tregua anunciada por Trump a principios de julio, Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques mientras Washington sostiene que busca limitar las capacidades ofensivas iraníes contra la navegación comercial en la región.

Durante este periodo, las fuerzas estadounidenses han informado de ataques contra instalaciones y capacidades militares iraníes, mientras Teherán ha respondido con operaciones contra objetivos estadounidenses y aliados en la región.

Previo a esta nueva ronda de ataques, Trump amenazó a Irán con hacerle «pagar» por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Irak.

«Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más», advirtió Trump en un mensaje en la red Truth Social.

Dos soldados estadounidenses murieron este fin de semana en un ataque iraní contra una base militar de Jordania y otro falleció en Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní.

Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas desde la ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán de hace casi dos semanas.

Con esto, al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.

Este martes se cumple un mes desde que Estados Unidos e Irán acordaran una hoja de ruta en Suiza, el pasado 21 de junio, para sellar en 60 días un acuerdo nuclear definitivo y una paz duradera, pese a que desde entonces se han sucedido bombardeos y ataques de uno y otro lado. EFE

dte/rrt