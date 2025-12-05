EE.UU. ha deportado a 6.059 migrantes irregulares nicaragüenses en lo que va de 2025

3 minutos

San José, 05 dic (EFE).- Estados Unidos ha deportado en lo que va de año a 6.059 migrantes nicaragüenses que se encontraban en situación migratoria irregular en el país norteamericano, informaron este viernes fuentes diplomáticas.

Los 6.059 migrantes nicaragüenses han llegado a Managua entre enero y noviembre de este año a bordo de 54 vuelos, incluido un avión C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense, dijo un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. a la plataforma nicaragüense en el exilio Despacho 505.

Los vuelos con repatriados han aterrizado en el aeropuerto internacional de Managua sin cobertura oficial ni anuncios por parte del Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a que mantienen una retórica «antiimperialista».

Septiembre, con 10 vuelos con 1.012 migrantes nicaragüenses en condición irregular, fue el mes con mayor cantidad de deportados desde EE.UU., de acuerdo con los datos del Departamento de Estado.

Hasta el 31 de agosto pasado, el acumulado era de 3.613 nicaragüenses repatriados en 30 vuelos.

Entre septiembre y noviembre sumaron 2.446 nuevos deportados en 24 vuelos, para totalizar 6.059 nicaragüenses expulsados de EE.UU. en 54 vuelos.

«Los nicaragüenses deben saber que Estados Unidos está aplicando con firmeza sus leyes migratorias. Si intentas cruzar ilegalmente, serás detenido y serás expulsado», ha advertido la embajada estadounidense en Nicaragua a través de sus redes sociales.

«Los extranjeros ilegales deben regresar voluntariamente a sus país de origen. Informe a sus amigos y familiares: la aplicación ‘CBP Home’ es la mejor opción para evitar el arresto, la detención y la deportación forzosa y podría ayudarles a tener más posibilidades de regresar a EE.UU de forma legal en el futuro», ha dicho.

El pasado 2 de junio, Ortega comparó las redadas migratorias que ocurren en Estados Unidos con las persecuciones que hacía la Alemania nazi contra los judíos, y anunció que seguirán recibiendo a los migrantes nicaragüenses que sean deportados de ese país.

«Esto es como las persecuciones que hacían los nazis buscando cómo cazar a los israelitas en los diferentes países europeos que tenían ocupados», declaró Ortega en un acto con militares en Managua, donde acusó a la Administración de Donald Trump de realizar contra los migrantes irregulares «una persecución brutal, inhumana, que no tiene nada de democrática, ni de cristiana, sino que es un comportamiento fascista».

El dirigente sandinista, de 80 años y en el poder desde 2007, expresó entonces su «solidaridad con todos esos hermanos perseguidos» en Estados Unidos, «y en particular con los hermanos nicaragüenses», a los que les retiraron el ‘parole’, un permiso temporal humanitario estadounidense para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que beneficia a más de medio millón de personas.

Ortega aseguró que ese tipo de migrantes «tienen siempre abiertas las puertas de Nicaragua».

En ese sentido, dijo que han estado recibiendo vuelos con migrantes nicaragüenses procedentes de EE.UU. «y aquí se les atiende muy bien» y se les revisa la salud, aunque generalmente su Gobierno no informa sobre esos vuelos.EFE

mg/mt/cpy