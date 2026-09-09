EE.UU. hunde sexto barco ecuatoriano por supuesto apoyo a operaciones de Los Choneros

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Guayaquil (Ecuador), 8 sep (EFE).- El Comando Sur de Estados Unidos informó este martes de la destrucción de un nuevo barco ecuatoriano en el Pacífico, el sexto en menos de dos semanas, por supuestamente operar como una estación de reabastecimiento de combustible para operaciones narcotraficantes de Los Choneros, grupo criminal del país andino asociado al mexicano Cartel de Sinaloa.

Las fuerzas estadounidenses interceptaron el barco pesquero Don Rufo, capturaron a sus tripulantes y lo hundieron, según informó el comando en su cuenta de la red social X, donde publicó el video de la operación.

«Los individuos retirados del buque han sido transferidos a las autoridades ecuatorianas», se añadió en la publicación.

Esta es la sexta embarcación ecuatoriana que la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental bombardea y hunde desde el pasado 28 de agosto, cuando el Comando Sur empezó a informar sobre operaciones en el mar contra el narcotráfico realizadas en coordinación con el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Sin embargo, los tripulantes de las otras embarcaciones y sus familias negaron los supuestos vínculos con Los Choneros, grupo declarado como terrorista por Estados Unidos.

El pasado sábado, un juez dejó en libertad a 28 tripulantes de dos embarcaciones, al no hallar indicios de delito.

Mientras que este martes otros 32 salieron en libertad condicional tras ser procesados por una presunta asociación ilícita, una acusación que rechazaron sus abogados, que aseguraron que la Fiscalía no tenía pruebas contra ellos.

Las operaciones se dan en el marco de la visita que este miércoles realizará a Quito el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para abordar la cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales como parte de una gira entre el 8 y el 10 de septiembre que incluye a Colombia y a Perú.

Además de estos seis casos, pescadores y sus familiares denuncian supuestos ataques a otras tres embarcaciones realizados en enero y marzo de este año cerca de las Islas Galápagos, incluido uno en el que desaparecieron ocho pescadores, pero que no han sido reconocidos por Estados Unidos ni por Ecuador.

De acuerdo con The Washington Post, esos tres ataques a pesqueros en aguas ecuatorianas formaron parte de una operación encubierta de la CIA que era independiente a la campaña contra el narcotráfico que EE.UU. libra desde septiembre del año pasado en el Caribe y el Pacífico.

Los ocho pescadores ecuatorianos que aún están desaparecidos salieron en enero a bordo de la embarcación Fiorella y organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que se investigue la presunta participación de EE.UU. en este caso. EFE

cbs/seo