EE.UU. impulsa reactores nucleares flotantes para revitalizar su industria portuaria

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Los Ángeles, 20 ago (EFE).- Estados Unidos avanza en al menos dos de los mayores puertos del país una tecnología de reactores modulares pequeños flotantes con los que pretende revitalizar la industria de construcción naval del país, reducir costos y ampliar su capacidad energética, según anunció el Departamento de Transporte.

El Secretario de Transporte de los EE.UU., Sean P. Duffy, firmó este miércoles una colaboración con el Puerto de Corpus Christi (Texas) para desarrollar la nueva tecnología, conocida como SMR, por sus siglas en inglés.

Los SMR son reactores nucleares avanzados con una capacidad de potencia de hasta 300 MW(e) por unidad, lo que representa cerca de un tercio de la capacidad de generación de los reactores nucleares de potencia tradicionales, de acuerdo al Organismo Internacional de Energía Atómica

Su tamaño alcanza apenas la fracción de un reactor nuclear convencional y se puede ensamblar en la fábrica y después transportar al lugar donde se ubicarán permanentemente. Además producen bajas emisiones de carbono.

En junio pasado, Duffy firmó el primer acuerdo para desarrollar esta tecnología con el Puerto de Long Beach en California, lo que representa la primera vez en 50 años, que el Estado Dorado desarrolla un proyecto de energía nuclear.

California estableció desde 1976 una prohibición para construir nuevas plantas nucleares. No está claro si esta clase de reactores estarían afectados por la prohibición.

En el Puerto de Long Beach, el segundo más grande del país, se espera que los SMR operen sobre barcazas.

La empresa Bluecore, encargada del proyecto en el puerto californiano, ha dicho que un solo SMR podría abastecer de energía a 15.000 hogares, de acuerdo a información citada por CBS. No obstante, la energía que produzca se utilizará para las labores del puerto.

«Los reactores modulares pequeños tienen el potencial de transformar el sector marítimo de Estados Unidos, reducir los costos de transporte y fortalecer nuestras cadenas de suministro», dijo Duffy en un comunicado tras la firma del acuerdo en el puerto texano, el más grande de Estados Unidos para la exportación de petróleo y líder nacional en envíos de gas natural licuado (GNL).

El secretario enfatizó que el dominio marítimo comienza con la reconstrucción de la flota estadounidense utilizando esta tecnología a la que calificó de vanguardista. EFE

amv/lss