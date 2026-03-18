EE.UU. impulsa un foro y un acuerdo sobre minerales críticos en Brasil al margen de Lula

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São Paulo, 18 mar (EFE).- La Embajada de EE.UU. en Brasil impulsó este miércoles en São Paulo un foro sobre minerales críticos y firmó un acuerdo en este ámbito con un gobierno regional, al margen del Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El seminario, encabezado por el encargado de negocios de la Embajada y máximo representante diplomático, Gabriel Escobar, reunió a empresarios y autoridades regionales, pero no contó con la participación de ningún representante destacado del Ejecutivo central, en medio de tensiones bilaterales.

El objetivo del evento era «discutir sobre cooperación y oportunidades de inversión en Brasil», según afirmó en redes sociales Carolina Telles, gerente en sustentabilidad de la Cámara Americana de Comercio, una de las organizadoras.

Previamente, Escobar y el gobernador del estado de Goiás, Ronaldo Caiado, un rival político de Lula, firmaron en el Consulado de São Paulo un memorando de entendimiento para apoyar la exploración y producción de tierras raras y minerales críticos.

Durante la ceremonia, Caiado calificó el acuerdo de «inédito» y explicó que este busca ayudar a identificar zonas con potencial mineral, absorber tecnología y avanzar en la investigación científica, para que Goiás procese los minerales y no sea un simple exportador de materia prima.

Por otra parte, el gobernador, precandidato presidencial en los comicios del próximo octubre, aseguró que el acuerdo no invade las competencias del Ejecutivo central, a quien la Constitución reserva el derecho de autorizar la exploración de yacimientos.

Escobar, a su vez, tachó la asociación con Goiás de «muy importante» y dijo que el memorando va a abrir «aún más puertas» para la exportación y las inversiones.

Asimismo, el diplomático afirmó que hay discusiones «preliminares» con el Gobierno de Lula sobre una propuesta de ámbito nacional y para la cual EE.UU. todavía está esperando una respuesta.

El Ejecutivo brasileño revocó la semana pasada el visado que había concedido a Darren Beattie, un asesor del presidente estadounidense Donald Trump que pretendía viajar a Brasil para participar en el foro y reunirse con líderes políticos, entre ellos el exmandatario Jair Bolsonaro, máximo rival de Lula.

La Cancillería sostuvo que Beattie, alineado con posiciones ultraconservadoras, no informó de forma transparente sobre las intenciones de su viaje cuando solicitó el visado.

El acceso de las empresas estadounidenses a tierras raras y minerales críticos es un pedido recurrente de la Administración Trump en sus negociaciones comerciales con otros países, incluido Brasil, que dispone de una de las mayores reservas del planeta.

Lula declaró en febrero que pretende abordar este tema en una eventual reunión con Trump para la cual todavía no hay fecha, pero aclaró que no aceptará «imposiciones». EFE

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