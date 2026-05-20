EE.UU. imputa al expresidente cubano Raúl Castro por asesinato y conspiración para matar

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Miami (EE.UU.), 20 may (EFE).- Estados Unidos imputó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales.

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó los cargos en el tribunal federal del Distrito del Sur de Florida contra Castro, a quien acusa de ordenar, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el derribo en 1996 de dos avionetas en las que iban tres cubanoestadounidenses y un cubano con residencia legal de EE.UU, que murieron en el incidente.

La acusación, disponible en línea, trascendió momentos antes de una comparecencia del fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de los exiliados cubanos, quienes han pedido al presidente Donald Trump que eleve la presión contra La Habana. EFE

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