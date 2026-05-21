EE.UU. inaugura nuevo consulado en Groenlandia sin autoridades locales presentes

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Copenhague, 21 may (EFE).- Estados Unidos inauguró este jueves la sede de su nuevo consulado en Groenlandia en un acto al que no asistió ningún representante gubernamental de este territorio autónomo danés que el presidente estadounidense Donald Trump ha declarado querer anexionarse.

El embajador estadounidense en Dinamarca, Ken Howery, y la cónsul, Susan Wilson, fueron los encargados de abrir el nuevo consulado en el centro de Nuuk, la capital, después de que el enviado especial a Groenlandia, Jeff Landry, abandonase de improviso la isla ártica la víspera tras permanecer tres días de visita.

El presidente autonómico, Jens-Frederik Nielsen, ya había anunciado hace dos días que no asistiría al acto, y tampoco lo hizo ningún miembro de su Gobierno, aunque sí estuvieron su jefe de departamento y algunos políticos y empresarios groenlandeses, informó la televisión pública KNR.

«El presidente (Trump) ha quitado de encima de la mesa el uso de la fuerza. El futuro de Groenlandia es algo que los propios groenlandeses deben decidir», dijo Howery, según KNR.

Un grupo de músicos hawaianos interpretó los himnos estadounidense y groenlandés, mientras se servían hamburguesas, perritos calientes y pollo frito, recogieron medios groenlandeses.

El nuevo consulado, de 3.000 metros cuadrados, se encuentra en el centro de Nuuk y sustituye al anterior, una pequeña casa situada junto al puerto y abierto en 2020, en una ceremonia a la que sí asistieron entonces representantes de los gobiernos groenlandés y danés.

Un grupo de groenlandeses había convocado una manifestación en el exterior del nuevo consulado para después de la inauguración, con el fin de mostrar su oposición a la política estadounidense hacia este territorio.

Durante su primera visita conocida a la isla, Landry asistió como oyente a una conferencia empresarial, a la que no había sido invitado, y se reunió con Nielsen, además de mantener contactos con empresarios locales.

«Se han repetido las distintas cosas que se dijeron desde el principio: que buscamos una buena cooperación que parta del respeto mutuo y que debemos respetar la tarea del grupo de trabajo entre EE.UU., Dinamarca y Groenlandia», dijo el martes Nielsen, tras la reunión.

La reiterada insistencia de Trump durante el último año de que su país necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional situó al reino danés bajo una presión inusitada.

El anuncio a finales de febrero de un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre EE.UU., Dinamarca y Groenlandia ayudaron a rebajar la tensión.

Ese grupo ha mantenido varios encuentros, cuyo contenido no ha trascendido, aunque medios anglosajones han apuntado que Estados Unidos podría abrir más bases militares en la isla, en virtud de un acuerdo de defensa firmado hace varias décadas con Dinamarca. EFE

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