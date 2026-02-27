EE.UU. incluye a Irán en una nueva lista de países que cometen detenciones injustas

1 minuto

Washington, 27 feb (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos incluyó este viernes a Irán en una nueva lista de países que cometen detenciones injustas, con el objetivo de penalizar a Teherán por el arresto de ciudadanos estadounidenses.

Irán es el primer país designado como un «Estado patrocinador de detenciones injustas», una categoría que creó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una orden ejecutiva firmada en septiembre del año pasado. EFE

