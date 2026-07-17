EE.UU. inhabilita un barco e impide el paso de otros cuatro en el nuevo bloqueo a Irán

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Miami (EE.UU.), 17 jul (EFE).- Las Fuerzas Armadas estadounidenses inhabilitaron un barco e impidieron el paso de cuatro buques comerciales desde que reimpusieron el bloqueo naval a Irán el martes pasado, como ordenó el presidente Donald Trump, informó este viernes el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

«Durante los primeros tres días de la renovada implementación (del bloqueo), las fuerzas de EE.UU. han redirigido cuatro buques comerciales, inhabilitado uno y abordado uno para garantizar el cumplimiento absoluto», aseguró el organismo, con sede en Florida, en sus redes sociales.

El Centcom avisó que las «fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes» en la región, donde Estados Unidos «impone estrictamente el bloqueo naval contra Irán» desde el martes pasado, después de haberlo levantado el 18 de junio pasado tras la firma del memorando de entendimiento entre Trump y la República Islámica.

En esa implementación inicial del bloqueo, que comenzó el 13 de abril, las fuerzas de EE.UU. desviaron más de 140 buques, inhabilitaron nueve barcos que desobedecieron las órdenes y permitieron el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria, según el Comando Central.

Los hechos reflejan la reescalada de agresiones entre Estados Unidos e Irán en la región, donde horas antes el Centcom reportó haber destruido una torre de vigilancia que las fuerzas iraníes usaban para atacar a los buques comerciales en el estrecho de Ormuz, lo que permitirá «proteger» la navegación en la vía marítima.

La torre la utilizaba el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) para rastrear barcos, añadió el organismo, que sostuvo que su destrucción «degrada directamente la capacidad» de las fuerzas iraníes para agredir a tripulaciones civiles inocentes.

Estas acciones ocurren tras una semana de nuevas ofensivas de Estados Unidos contra Irán, pues la guerra se ha intensificado desde que el presidente Trump diera por cancelado el memorando de entendimiento que firmó el 17 de junio con Teherán.

El Centcom reimpuso el martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en el estrecho de Ormuz, dos días después del aviso de la República Islámica sobre el cierre de esta vía marítima por los bombardeos estadounidenses.

Irán ha respondido a los ataques de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio, como Baréin, Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros. EFE

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