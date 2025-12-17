EE.UU. inicia en Ecuador una «operación temporal» militar relacionada con el narcotráfico

2 minutos

(Actualiza con declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa)

Quito, 17 dic (EFE).- Estados Unidos informó este miércoles de que personal de su Fuerza Aérea desarrolla una «operación temporal» en la ciudad ecuatoriana de Manta (provincia de Manabí), diseñada para reforzar la lucha contra el narcotráfico en el país andino.

«Los Estados Unidos dan la bienvenida al personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para una operación temporal con la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta», señaló la legación diplomática en su cuenta de la red social X.

Apuntó que «este esfuerzo conjunto a corto plazo se realiza como parte de nuestra estrategia bilateral de seguridad a largo plazo, en línea con los acuerdos actualmente vigentes conforme a la ley ecuatoriana».

«La operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narcoterroristas, incluyendo el fortalecimiento de la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico, y está diseñada para proteger a los Estados Unidos y al Ecuador frente a las amenazas que compartimos», agregó.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló que «con el respaldo de Estados Unidos, activamos una operación temporal junto a la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta, como parte de una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo».

«Esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico, y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país, finalizó en su mensaje publicado en X.

Previamente, el departamento de Comunicación del Ministerio de Defensa ecuatoriano apuntó que en aviones «que llegaron días atrás, arribó material de índole militar», y recordó que la información de operaciones de seguridad es «reservada».

«Su misión estará enfocada en aportar información y fortalecer las capacidades del Ecuador en la lucha contra el narcotráfico», indicó.

La llegada del personal estadounidense se da un mes después de que los ecuatorianos rechazaran en un referéndum la posibilidad de que se instalen bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

Precisamente en Manta, donde se desarrolla la operación, hubo una base militar estadounidense durante diez años, hasta 2009.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas.

Eso llevó a Noboa a declarar en enero de 2024 el «conflicto armado interno» contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar «terroristas». EFE

sm/llb