EE.UU. insiste en recordar a sus ciudadanos que no viajen o permanezcan en Venezuela

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 21 ago (EFE).- La Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela (VAU) volvió este jueves a recordar la recomendación a sus ciudadanos para que no viajen o permanezcan en el país suramericano en plena escalada entre Washington y Caracas por la amenaza del Gobierno del presidente Donald Trump de enviar buques militares al entorno de las aguas venezolanas para combatir el tráfico de drogas.

El VAU, que opera desde la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, retuiteó hoy la última actualización -del pasado mayo- de su advertencia de viaje para Venezuela.

«El Gobierno de los Estados Unidos advierte a cualquier ciudadano de los Estados Unidos o que tenga cualquier tipo de residencia en los Estados Unidos, que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, y disturbios civiles», explica la recomendación.

La admonición estadounidense de no viajar y no permanecer en Venezuela data originalmente de 2019, año en que Washington retiró a todo su personal diplomático del país caribeño.

Los intercambios verbales entre Washington y Caracas han escalado especialmente después de que el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que EE.UU. está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país» tras el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Además del Gobierno de Nicolás Maduro, que ha asegurado que las «amenazas» de EE.UU. revelan su «falta de credibilidad» y ponen en riesgo la «paz y estabilidad» de toda la región, países como Cuba, Bolivia, Nicaragua o Colombia también han condenado la presencia de los navíos de guerra estadounidenses en el Caribe. EFE

asb/ygg/av

