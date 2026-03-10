EE.UU. insta a Irak a proteger su embajada tras protestas violentas

Washington, 9 mar (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este lunes a los líderes iraquíes a garantizar la seguridad de la embajada estadounidense en Bagdad después de violentas protestas vinculadas al conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante una llamada con el primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, Rubio «reiteró la importancia de que el gobierno iraquí tome todas las medidas posibles para salvaguardar al personal y las instalaciones diplomáticas estadounidenses», señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Además, el funcionario indicó que Rubio «condenó enérgicamente los ataques terroristas de Irán y de grupos milicianos terroristas alineados con Irán en Irak, incluida la región del Kurdistán iraquí», detalló el portavoz.

El gobierno estadounidense ha reforzado la seguridad en sus instalaciones diplomáticas tras incidentes recientes que reflejan la escalada de tensiones entre Washington y Teherán en el Medio Oriente.

De acuerdo con expertos y políticos estadounidenses, la situación en Irak podría convertirse en un nuevo foco de conflicto si no se mantiene un control efectivo sobre los grupos armados y las protestas violentas. EFE

dte/sbb