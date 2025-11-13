EE.UU. insta a un alto el fuego inmediato en Sudán ante la crisis humanitaria

1 minuto

Washington, 12 nov (EFE).- Estados Unidos instó este miércoles a las partes en conflicto en Sudán a acordar e implementar de inmediato la tregua humanitaria propuesta, ante el agravamiento de la crisis que afecta al país africano.

Massad Boulos, asesor principal de EE.UU. para Asuntos Árabes y Africanos, advirtió en su cuenta oficial de x que el sufrimiento de los civiles ha alcanzado niveles catastróficos, con millones de personas sin acceso a alimentos, agua ni atención médica.

«Cada día de combates continuos sigue cobrando más vidas inocentes», señaló.

Boulos indicó que ya se ha presentado un texto sólido para la tregua, con la esperanza de que ambos bandos se comprometan sin condiciones políticas o militares que puedan prolongar la violencia.

«Todas las partes deben honrar sus compromisos, cesar las hostilidades y permitir un acceso humanitario pleno, seguro y sin obstáculos», afirmó.

El asesor subrayó que la tregua no solo salvará vidas, sino que también puede ser un paso crucial hacia un diálogo sostenido y una paz duradera. «El pueblo de Sudán no puede permitirse seguir esperando. Es hora de actuar», concluyó.

El conflicto en Sudán estalló en abril de 2023 entre las fuerzas del ejército y el grupo paramilitar Rapid Support Forces, provocando una crisis humanitaria masiva.

Organismos internacionales alertan sobre la falta de alimentos, medicinas y servicios básicos para millones de personas desplazadas y atrapadas en las zonas de conflicto. EFE

dte/sbb