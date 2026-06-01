EE.UU. intercepta dos misiles iraníes dirigidos contra sus tropas en Kuwait

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Washington, 1 jun (EFE).- El Ejército de Estados Unidos interceptó y destruyó dos misiles lanzados por Irán contra tropas del país norteamericano en Kuwait, informó este lunes el Comando Central estadounidense.

«Anoche, a las 11:00 p. m. hora del Este de EE.UU., fuerzas estadounidenses interceptaron con éxito dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra las tropas estadounidenses desplegadas en Kuwait. Estos misiles fueron neutralizados de inmediato y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido», anunció el mando en X. EFE

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