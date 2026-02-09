EE.UU. intercepta un petrolero en el Índico por violar bloqueo de Washington en el Caribe

Washington, 9 feb (EFE).- El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este lunes que interceptó en el océano Índico a un petrolero que, según Washington, violaba las limitaciones impuestas por el Gobierno del presidente Donald Trump para las transferencias de crudo en el Caribe que afectan a Venezuela y Cuba.

Según una publicación en X, las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo «una inspección, una interdicción marítima y el abordaje del Aquila II sin incidentes en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (Indopacom)». EFE

