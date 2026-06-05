The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

EE.UU. intercepta y aborda un buque vinculado a Irán en el Indo-Pacífico

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 5 jun (EFE).- La Armada de Estados Unidos interceptó y abordó un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indo-Pacífico, informó este viernes el Departamento de Guerra del país norteamericano, que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica.

«Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje por derecho de visita del buque sin bandera sancionado MT DAVINA, ubicado en el océano Índico dentro del área de responsabilidad del Indopacom» (Comando del Indopacífico)», anunció el Pentágono en un mensaje en X. EFE

ygg/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR