EE.UU. investiga el ataque contra tres cazas F-15 por fuego amigo

1 minuto

Nueva York, 2 mar (EFE).- El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, aseguró este lunes que están investigando el ataque por fuego amigo contra tres cazas F-15 en el marco del operativo estadounidense contra Irán.

«Agradezco que las tripulaciones estén a salvo y sabemos que no se trató de fuego enemigo hostil, ya que este asunto está siendo investigado», declaró Caine en una rueda de prena en el Pentágono junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth. EFE

ecs/rcf