EE.UU. investiga si Harvard discrimina a estadounidenses en ayudas financiadas desde China

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Washington, 20 jul (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes una investigación para determinar si la Universidad de Harvard discrimina a estudiantes estadounidenses en programas de ayuda financiera con fondos procedentes de China.

Según informó el Departamento de Justicia en un comunicado, la investigación busca determinar si Harvard permite que fondos procedentes de China se utilicen para financiar programas de ayuda económica que excluyen a estudiantes estadounidenses por su nacionalidad.

Harvard ha declarado unos 4.500 millones de dólares en financiación extranjera, incluidos más de 630 millones de dólares procedentes de fuentes con sede en China, según los datos citados por el Departamento de Justicia.

Las autoridades examinarán si parte de esos recursos se destina a programas cuyos criterios de elegibilidad puedan discriminar a estudiantes estadounidenses.

La investigación se suma a la creciente presión de la Administración del presidente Donald Trump sobre Harvard, con la que mantiene un enfrentamiento por cuestiones relacionadas con la discriminación, la libertad académica y el acceso a fondos federales.

El Departamento de Justicia no ha determinado por ahora que la universidad haya infringido la ley.

La revisión se centrará en el cumplimiento del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en programas que reciben financiación federal. EFE

dte/gad