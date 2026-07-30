EE.UU. lanza ataques contra Irán en respuesta a intentos de ofensiva contra sus tropas

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Washington, 29 jul (EFE).- Estados Unidos comenzó este miércoles una nueva ronda de ataques contra Irán en respuesta a los intentos de Teherán de atacar a fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Los bombardeos comenzaron a las 20:00 hora del Este de Estados Unidos (02:00 GMT del jueves) y fueron descritos por las autoridades estadounidenses como una «respuesta poderosa» a las acciones iraníes del día anterior contra sus tropas en la región. EFE

dte/rrt