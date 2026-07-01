EE.UU. levanta controles de exportación sobre los modelos Fable 5 y Mythos 5 de Anthropic

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Washington, 30 jun (EFE).- La empresa estadounidense Anthropic anunció este martes que el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha levantado los controles de exportación que afectaban a sus modelos de inteligencia artificial: Claude Fable 5 y Mythos 5.

La compañía indicó, en su cuenta oficial de X, que comenzará a restablecer el acceso a los modelos a partir de mañana, tras la decisión de las autoridades estadounidenses de retirar las restricciones impuestas previamente por motivos de seguridad nacional.

Los controles de exportación habían sido aplicados a principios de junio como parte de un marco regulatorio dirigido a limitar el acceso a sistemas de IA avanzados por parte de actores considerados sensibles, en medio de preocupaciones sobre posibles usos indebidos en ciberseguridad y otras áreas críticas.

Según reportes de medios estadounidenses, la medida fue revertida tras negociaciones entre la empresa y el Departamento de Comercio, lo que permitirá una reapertura progresiva del acceso a los modelos para usuarios autorizados.

El pasado 26 de junio, el Gobierno estadounidense había adelantado que Anthropic ha mostrado un «progreso significativo» después de varios días de negociaciones, tras los miedos de que los modelos más avanzados de la empresas californiana pudieran ser manipulados para permitir ataques cibernéticos.

En paralelo, la empresa mantiene varios litigios en Estados Unidos contra el Pentágono por restricciones de uso de sus modelos en entornos militares, en un conflicto que ha incluido decisiones judiciales preliminares sobre posibles medidas de represalia administrativa. EFE

dte/jrh