EE.UU. levanta las sanciones a la aerolínea bielorrusa Belavia en reunión con Lukashenko
Moscú, 11 sep (EFE).- Estados Unidos ha levantado las sanciones a la aerolínea estatal bielorrusa, Belavia, anunció este jueves en Minsk el emisario de la Casa Blanca, John Coale, durante una reunión en Minsk con el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.
«Quiero decir de manera totalmente oficial aquí y ahora que hemos levantado las sanciones a Belavia. Es oficial. El presidente (Donald Trump) dijo que esto se haga inmediatamente», dijo Coale, citado por la agencia estatal BELTA.EFE
