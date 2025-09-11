EE.UU. levanta las sanciones a la aerolínea bielorrusa Belavia en reunión con Lukashenko

Moscú, 11 sep (EFE).- Estados Unidos ha levantado las sanciones a la aerolínea estatal bielorrusa, Belavia, anunció este jueves en Minsk el emisario de la Casa Blanca, John Coale, durante una reunión en Minsk con el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.

«Quiero decir de manera totalmente oficial aquí y ahora que hemos levantado las sanciones a Belavia. Es oficial. El presidente (Donald Trump) dijo que esto se haga inmediatamente», dijo Coale, citado por la agencia estatal BELTA.

Coale, siempre según el medio bielorruso, afirmó que Washington tiene grandes deseos de normalizar las relaciones con Minsk y está dispuesto a todo para que esto ocurra.

«El levantamiento de las sanciones, recién anunciada, es solo el comienzo», aseguró.

Estados Unidos se sumó a las sanciones occidentales contra Belavia en 2022, un año después de que lo hiciera la Unión Europea por el aterrizaje forzado de un avión de Ryanair que cubría la ruta Atenas-Vilna y en el que viajaba el periodista opositor bielorruso Román Protasevich, quien fue detenido inmediatamente.

Lukashenko, por su parte, se mostró dispuesto a un «gran trato» con Trump para la liberación de presos políticos bielorrusos.

«Estoy dispuesto a debatir este tema. Y si Donald insiste en que está dispuesto a aceptar a todas estas personas liberadas, que Dios os bendiga, intentemos llegar a un gran acuerdo», dijo.

A la vez, el líder bielorruso, en el poder desde hace más de tres décadas, rechazó que los presos políticos fueran «rehenes» del régimen, como los llama la prensa occidental.

El mes pasado, Lukashenko ya reconoció oficialmente que su Gobierno estaba negociando con Estados Unidos la liberación de los presos políticos bielorrusos, cuyo número se estima en 1.300 personas, según los cálculos de defensores de derechos humanos.

A mediados de junio el presidente bielorruso recibió al enviado del estadounidense Donald Trump, Keith Kellogg, en Minsk, donde se cree que las partes avanzaron en las negociaciones para la liberación de los presos políticos bielorrusos.

En agosto Lukashenko conversó por teléfono con el mandatario estadounidense, quien luego escribió en su red social Truth Social que pidió a su homólogo bielorruso liberar a 1.300 prisioneros más tras la salida de prisión de un grupo de disidentes en junio pasado, incluido el líder opositor, Serguéi Tijanovski.EFE

