The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

EE.UU. liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 11 mar (EFE).- El Departamento de Energía de Estados Unidos informó este miércoles que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.

«El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días», explicó el Departamento. EFE

ecs/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR