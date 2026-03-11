EE.UU. liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica

1 minuto

Nueva York, 11 mar (EFE).- El Departamento de Energía de Estados Unidos informó este miércoles que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.

«El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días», explicó el Departamento. EFE

