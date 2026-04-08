EE.UU. mantendrá tropas en Oriente Medio para asegurarse que Irán cumpla con cese el fuego

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Washington, 8 abr (EFE).- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, dijo este miércoles que su país mantendrá su presencia militar en Oriente Medio para asegurarse de que Irán cumpla con el cese el fuego temporal alcanzado la pasada noche y advirtió de que aunque están preparados para actuar espera que la tregua se sostenga.

«Nos mantendremos en la zona. No nos iremos a ninguna parte. Nos aseguraremos de que Irán cumpla con este alto el fuego y, en última instancia, se siente a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo», dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono. EFE

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