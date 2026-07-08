EE.UU. mantiene la previsión de crecimiento del 2,3 % por inversión tecnológica, según FMI

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Washington, 7 jul (EFE).- Estados Unidos mantiene sus perspectivas de crecimiento para este año en el 2,3 % apoyado por la inversión tecnológica y la inteligencia artificial (IA) además de por un impacto directo limitado de la guerra en Oriente Medio al ser un exportador de energía neto, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI no proyecta cambios con respecto a las previsiones de abril y la actividad del país se ve respaldada por la política fiscal, la continua inversión empresarial en tecnología y la solidez de la productividad, entre otros factores.

El informe de Perspectiva Económica Global (WEO por sus siglas en inglés) ha sido publicado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese a la prensa en Ankara, en la segunda jornada de la cumbre de la OTAN, que da por acabado el acuerdo de alto el fuego con Irán tras el reciente incremento de hostilidades entre los dos países

El PIB estadounidense creció a una tasa anualizada del 2,1 % en el primer trimestre de 2026, una cifra inferior al 2,5 % previsto en abril, «pero que aun así representa un ritmo sólido».

Entre los factores de crecimiento, el organismo apunta a «la inversión empresarial en equipos y productos de propiedad intelectual» para compensar el «aumento de las importaciones y la desaceleración del gasto de los consumidores».

Además, se observó la recuperación del gasto público respecto al trimestre anterior tras el fin del cierre de la Administración federal.

El crecimiento previsto para 2027 se sitúa en el 2,2 %, una décima menos que este año.

Por otra parte, para Canadá, el FMI prevé una desaceleración de crecimiento hasta al 1,1 % en 2026 – cuatro décimas menos que lo previsto en abril – y un 1,7 % en 2027, que dependerá de «una implementación eficaz de las políticas y de una respuesta más firme de la inversión privada».

En el caso canadiense, los economistas del FMI apuntan a un menor crecimiento de la población, menos inversiones y a la incertidumbre comercial, que se verá parcialmente compensado por ganancias en comercio y un consumo resiliente.

«Un crecimiento más fuerte en 2027 depende de una implementación de políticas eficaz y de una respuesta más firme de la inversión privada», señala el Fondo para Canadá.

El FMI toma como supuesto que los tipos de interés oficiales en Estados Unidos, así como en la zona euro, se mantendrán prácticamente estables, por lo que prevé una política monetaria menos expansiva en general.

En cuanto a la inflación, que el FMI sitúa en un 4,7 % globalmente, prevé que la subyacente (que excluye alimentos y energía) vuelva a su referencial gradualmente en las principales economías que, en el caso de Estados Unidos, supondría a finales de 2027.

A nivel macroeconómico, el FMI apunta a la necesidad de corrección de los desequilibros internos de grandes economías para reforzar el ajuste a nivel mundial.

En este sentido, al igual que en las previsiones de abril, señala la importancia de una «consolidación fiscal más creíble» para Estados Unidos.

El FMI recoge la intensificación de la concentración de los mercados de renta variable en acciones relacionadas con IA y un mejor desempeño registrado en los mercados bursátiles con exposición a esta, como en Estados Unidos, Japón, Corea y Taiwán, en lo que va del segundo trimestre de 2026. EFE

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