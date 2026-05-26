EE.UU. niega planes para quitarle a Jordania la custodia de la Explanada de las Mezquitas

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Washington, 26 may (EFE).- Estados Unidos negó este martes estar colaborando con Israel para despojar a Jordania de su custodia histórica sobre la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, desmintiendo así una información periodística al respecto.

«Esto es categóricamente falso. No se ha producido ningún cambio y, por el momento, no tenemos nada más que añadir al respecto», reveló a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

Según informó el lunes el portal Middle East Eye, que cita a fuentes estadounidenses, jordanas, palestinas y de países árabes del golfo Pérsico, la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Benjamín Netanyahu estarían impulsando un plan para poner fin a la autoridad islámica respaldada por Jordania y crear un nuevo órgano bajo control israelí que transformaría el lugar en un «centro multirreligioso».

Dichos funcionarios, en condición de anonimato, señalaron que a la Administración de Trump le gustaría ver a la mezquita despojada de su identidad musulmana, transformando el sitio en una emblemática atracción turística que albergara a las tres religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islam.

De acuerdo con el medio, el plan, impulsado por el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, y por el embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, otorgaría a Israel un papel determinante en el nombramiento de imanes y altos cargos religiosos musulmanes.

Asimismo, Israel tendría influencia en la aprobación del contenido de los sermones de los viernes, y permitiría formalmente la oración judía.

Funcionarios jordanos citados por el medio recordaron que la custodia hachemita sobre los lugares santos musulmanes y cristianos de Jerusalén está reconocida internacionalmente y consagrada en el tratado de paz jordano-israelí de 1994, y advirtieron de que cualquier intento de modificar el statu quo religioso en la Explanada de las Mezquitas socavaría un pilar de estabilidad regional. EFE

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