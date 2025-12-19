EE.UU. no ve «serio» el llamado de Maduro a los militares de Colombia a unirse a Venezuela

Washington, 19 dic (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este viernes que no considera «algo serio» el llamado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a los militares de Colombia para que se unan a Venezuela en caso de un ataque estadounidense.

«No, nosotros no lo vemos como algo serio en términos de involucrar a las Fuerzas Armadas de Colombia», respondió Rubio en español durante una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado.

En medio de las amenazas de una operación militar estadounidense en territorio venezolano, Maduro afirmó el miércoles que la colaboración entre los militares de ambos países es esencial para garantizar la paz y la estabilidad de la región.

«Le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien; los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países», afirmó Maduro en un discurso transmitido en cadena nacional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves que Nicolás Maduro no debe dar órdenes al Ejército colombiano

«No, él no tiene que dar órdenes a los militares», afirmó Petro, quien explicó que la relación entre los dos países solo puede construirse desde el respeto mutuo.

«Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes a otro Ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia», remarcó Petro.

La Administración de Donald Trump ha desplegado en el mar Caribe un operativo militar sin precedentes bajo el argumento de combatir el narcotráfico y amenaza con atacar en territorio venezolano, donde acusa al Gobierno de Maduro de liderar el Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente. EFE

