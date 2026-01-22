EE.UU. nombra a la diplomática Laura Dogu como encargada de la misión para Venezuela

1 minuto

Washington, 22 ene (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos nombró este jueves a la diplomática Laura Dogu como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, que tiene sede en Colombia.

La designación se enmarca en el proceso de colaboración entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. EFE

er/rcf