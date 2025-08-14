The Swiss voice in the world since 1935

EE.UU. pedirá la pena de muerte para mujer acusada de matar a agente fronterizo en Vermont

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 14 ago (EFE).- Un gran jurado federal en el Distrito de Vermont presentó este jueves una acusación de cuatro cargos contra Teresa Youngblut, de 21 años y residente en Seattle, por el asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza en enero pasado, mientras la Fiscalía pedirá la pena de muerte para la acusada.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, autorizó al fiscal de Vermont a solicitar la pena capital para Youngblut por el asesinato del agente federal, según un comunicado difundido por el Departamento de Justicia.

De acuerdo con documentos judiciales, el pasado 20 de enero, un agente de la Patrulla Fronteriza detuvo un vehículo Toyota Prius en la interestatal de Coventry (Vermont). En el auto viajaba Youngblut y un ciudadano alemán. Durante la parada, la joven salió del vehículo, disparó contra varios agentes y le causó la muerte de uno, identificado como David Maland.

Días antes, las autoridades habían tomado nota de la pareja después de que un empleado de hotel informara que ambos vestían equipo táctico y parecían estar armados. El mismo día del tiroteo, los dos fueron vistos en un estacionamiento en Newport, donde el acompañante de Youngblut embalaba objetos desconocidos en papel de aluminio.

«El asesinato de un agente federal es más que una pérdida trágica; es un ataque contra la seguridad de nuestra nación», declaró José Pérez, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI. «No descansaremos hasta que los responsables rindan cuentas», añadió.

Según datos oficiales del ICE, en los primeros meses de 2025 la agencia arrestó a más de 32.000 personas y deportó a más de 150.000 de todo el mundo.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE también ha realizado operativos contra delitos graves y empleadores de trabajadores indocumentados, dentro de la estrategia federal para reducir la presencia de inmigrantes sin papeles en EE.UU., estimada en más de once millones. EFE

dte/ecs/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
1 Me gusta
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR