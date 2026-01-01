EE.UU. permite operar tres semanas a la sancionada petrolera ruso-serbia NIS

Belgrado, 1 ene (EFE).- EE.UU. ha emitido un permiso especial para que la petrolera serbia NIS opere hasta el próximo 23 de enero, tras casi tres meses de sanciones debido a que Rusia controla el 56 % del accionariado, del que la compañía debe desprenderse antes de finales de marzo.

La compañía informó este jueves de que esa licencia temporal le permite continuar con sus operaciones, mantener contratos y otras actividades, incluyendo la reactivación de la única refinería del país, que dejó de procesar crudo el pasado 25 de noviembre.

Esa planta tiene una capacidad de procesar 4,8 millones de toneladas al año y cubría la mayor parte de las necesidades de combustible del país.

Rusia posee el 56,1 % de NIS a través de las compañías Gazprom Neft y Gazprom, mientras que el Gobierno de Serbia controla el 29,9 % y el resto está en manos de accionistas minoritarios.

EE.UU. ha dado de plazo hasta el 24 de marzo para que Rusia abandone el accionariado, como parte de las sanciones a la industria petrolera rusa para evitar que sus ingresos financien la invasión de Ucrania.

NIS tiene más de 400 estaciones de servicio en Serbia, Bosnia- Herzegovina, Rumanía y Bulgaria.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, confirmó indirectamente hoy que la empresa húngara MOL está negociando con la parte rusa para la compra de sus acciones en NIS.

En una declaración a los periodistas, Vucic dijo que NIS comenzará a abastecerse y procesar petróleo inmediatamente después de las fiestas navideñas y que la refinería comenzará a operar a pleno rendimiento alrededor del 18 de enero.

«Espero que para entonces los rusos y los húngaros hayan terminado su trabajo», dijo Vucić, expresando al mismo tiempo la esperanza de que habrá suficiente combustible para todas las necesidades del país.EFE

