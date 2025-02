EE.UU. pide a Europa asumir más su seguridad y no ve realistas objetivos de paz de Ucrania

Bruselas, 12 feb (EFE).- El nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles en Bruselas que Europa debe asumir más su propia seguridad y dejar de ser tan dependiente de EE. UU., y consideró que el plan de Ucrania de recuperar los territorios ocupados por Rusia desde 2014 e ingresar en la OTAN no es “realista”.

“Estados Unidos sigue comprometido con la alianza de la OTAN y con la asociación de defensa con Europa, y punto. Pero Estados Unidos ya no tolerará una relación desequilibrada que fomente la dependencia”, indicó Hegseth al comienzo de una reunión del grupo de una cincuentena de países que apoyan a Kiev.

Se trataba del primer contacto entre el nuevo jefe del Pentágono y los aliados de la OTAN y otros países que ayudan a Ucrania a defenderse de la invasión rusa; en total, una cincuentena de países que se dieron cita en la vigésimo sexta sesión del llamado “formato Ramstein”, que por primera vez presidió el Reino Unido y no EE.UU.

Hegseth dijo que quiere una Ucrania soberana, pero también que “debemos empezar a reconocer” que volver a las fronteras del país anteriores a 2014 “es un objetivo poco realista”.

«Perseguir este objetivo ilusorio solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento”, apostilló.

También arrojó un jarro de agua fría sobre otra de las aspiraciones del plan de paz de Kiev: “Estados Unidos no cree que el ingreso de Ucrania en la OTAN sea un resultado realista de un acuerdo negociado”.

Agregó que, “en su lugar, cualquier garantía de seguridad debe estar respaldada por tropas europeas y no europeas”, y especificó que EE. UU. no desplegará a sus soldados en Ucrania.

“Si estas tropas se despliegan como fuerzas de mantenimiento de la paz en Ucrania en algún momento, deben desplegarse como parte de una misión no de la OTAN, y no deben estar cubiertas por el artículo 5” del Tratado de Washington (el cual garantiza la defensa colectiva de los aliados), dijo.

Europa, menos dependiente

El secretario de Defensa estadounidense expresó igualmente a sus socios “directamente y sin ambigüedades” que “las crudas realidades estratégicas impiden que Estados Unidos se centre principalmente en la seguridad de Europa”, ya que debe dar prioridad a sus propias fronteras y a disuadir una guerra con China en el Pacífico.

“Juntos podemos establecer una división del trabajo que maximice nuestras ventajas comparativas en Europa y el Pacífico, respectivamente”, propuso, y pidió que los europeos “asuman la responsabilidad de la seguridad convencional (no nuclear) en el continente”.

Ello incluye que Europa proporcione «una parte abrumadora de la futura ayuda letal y no letal a Ucrania”, lo que significa donar más munición y equipamiento, ampliar su base industrial de defensa y, también, “hablar con franqueza a sus ciudadanos sobre la amenaza a la que se enfrenta Europa” e invertir más en defensa.

El objetivo actual del 2 % del PIB “no es suficiente; el presidente Trump ha pedido un 5 % y yo estoy de acuerdo”, dijo, aunque reconoció que también ve “señales prometedoras” entre los aliados.

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, anunció hoy que en 2024 los aliados de la OTAN en Europa y Canadá invirtieron 485.000 millones de dólares en defensa, lo que supone un aumento de casi el 20 % respecto a 2023, y recordó que dos tercios ya han alcanzado el 2 %.

“Estamos seguros ahora, nuestra disuasión y defensa es fuerte en este momento, pero no en cuatro o cinco años si no tomamos algunas decisiones difíciles este año (…) . Los (aliados) que aún no están en el 2 %, por favor, lleguen antes del verano”, subrayó Rutte.

Para el ministro británico de Defensa, John Healey, Hegseth confirmó el «compromiso continuo» de Estados Unidos con el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, la búsqueda de Ucrania de una paz «duradera» y la «importancia» de las garantías de seguridad.

«Ucrania sale de esta reunión respaldada por los miembros de este grupo, por miles de millones de dólares en armas y municiones comprometidas hoy (…) para ayudar a obligar a (el presidente ruso, Vladímir) Putin a sentarse a la mesa de negociación», expuso en una rueda de prensa.

Healey destacó además que Rutte confirmó hoy que el 58 % de los más de 50.000 millones de euros en apoyo militar que los aliados proporcionaron el último año a Ucrania lo otorgaron naciones europeas.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, quien hoy mantuvo una reunión bilateral con Hegseth, dijo a su llegada que es «absolutamente optimista» sobre las posibilidades de cooperar con Estados Unidos en la OTAN y encontrar soluciones y respuestas a las cuestiones que se afrontan. EFE

