EE.UU. pide a sus socios «firmeza» contra el terrorismo iraní y el del Cártel de Sinaloa

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París, 19 may (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió este martes «firmeza» a los socios de Washington para combatir diferentes tipos de terrorismo, desde el iraní hasta el del cártel de Sinaloa.

«Nuestros socios europeos han de unirse a Estados Unidos para tomar medidas contra Irán mediante la designación de los financiadores y el desenmascaramiento de sus empresas fantasma y pantalla, el cierre de sus sucursales bancarias y el desmantelamiento de sus aliados», afirmó Bessent en París, en la apertura de la quinta conferencia internacional sobre las maneras de frenar la financiación del terrorismo.

«Nuestros socios en todo el mundo -agregó- tendrán que responder con fuerza ante la variedad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hizbulá hasta el cártel de Sinaloa». EFE

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