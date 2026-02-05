EE.UU. pide compromiso con la paz frente a la escalada de tensión en el norte de Etiopía

Nairobi, 5 feb (EFE).- EE.UU. pidió este jueves «un compromiso firme con la paz y la estabilidad» frente a la situación en la región septentrional etíope de Tigré, donde los recientes combates entre las fuerzas locales y el Ejército federal de Etiopía han disparado los temores de una nueva guerra, tras el conflicto que ya devastó la zona de 2020 a 2022.

«Los acontecimientos ocurridos en el norte de Etiopía durante la semana pasada nos recuerdan la necesidad de mantener un compromiso firme con la paz y la estabilidad», afirmó en un breve comunicado difundido en redes sociales el embajador estadounidense en Adís Abeba, Ervin Massinga.

«Se necesitará mucho trabajo y conversaciones razonables y serias, pero ese es el mejor camino hacia una paz duradera», añadió.

El diplomático compartió este mensaje tras la escalada de tensiones por los nuevos enfrentamientos ocurridos desde hace más de una semana entre fuerzas del Ejército federal etíope y combatientes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), partido que gobernaba antaño la región.

Este martes, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, avisó a los «radicales» del FPLT de que «no pueden derrotar a Etiopía» y los acusó de nuevo de estar aliados con las fuerzas de la vecina Eritrea, cuya relación con Adís Abeba se ha deteriorado durante el último año.

El pasado sábado, el presidente de la Administración Provisional de Tigré, teniente general Tadesse Werede, expresó su rechazo a cualquier nuevo conflicto con el Gobierno federal, al que acusó de perpetrar ataques con drones en la región que podrían desatar una «guerra total».

Tadesse fue designado el pasado abril por Abiy Ahmed para liderar la Administración Provisional tigrina, como una figura de consenso para la región, después de la destitución de su antecesor, Getachew Reda, inmerso en una crisis interna desatada dentro del FPLT.

La división en el seno de las fuerzas tigrinas -que opone al Gobierno provisional y a ciertas facciones del FPLT- perdura todavía y hace que no exista un acuerdo sobre cómo abordar los conflictos con el Gobierno federal.

Tigré sufrió una devastadora guerra que empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando Abiy ordenó una ofensiva contra el FPLT (que gobernaba entonces la región), en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

El conflicto concluyó en 2022 con un acuerdo de paz firmado en Pretoria, varias de cuyas cláusulas no se han cumplido.

Al menos 600.000 personas murieron en la guerra, según el mediador de la Unión Africana (UA) en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo. EFE

