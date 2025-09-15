EE.UU. pide en el OIEA que Irán renuncie a cualquier tipo de enriquecimiento de uranio

2 minutos

Viena, 15 sep (EFE).- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este lunes que Irán constituye «la amenaza más seria» al régimen internacional de no proliferación nuclear y demandó que Teherán desmantele todas sus capacidades de enriquecimiento de uranio.

«Las continuas violaciones de la República Islámica de Irán a sus obligaciones de salvaguardias representan la amenaza más seria para el régimen internacional de no proliferación», dijo el representante estadounidense en su discurso ante la Conferencia General del OIEA que comenzó este lunes en Viena.

«La persistente falta de transparencia de Irán con el OIEA y, en particular, sus escaladas nucleares, son inaceptables», agregó.

Wright reiteró que «el camino de Irán hacia las armas nucleares, incluidas todas las capacidades de enriquecimiento y reprocesamiento, debe ser completamente desmanteladas».

«Irán debe cooperar plenamente con el OIEA, cumplir con sus obligaciones de salvaguardias y proporcionar al OIEA acceso sin restricciones a todos los lugares que sean motivo de preocupación», demandó.

«Entonces y sólo entonces, trabajaríamos con Irán para que pueda unirse de nuevo al comercio mundial, lo que traería prosperidad y oportunidades al pueblo iraní», concluyó.

En una rueda de prensa posterior, Wright justificó el bombardeo de EE.UU. en junio de instalaciones nucleares en Irán porque el programa nuclear iraní estaba «peligrosamente cerca del uso militar».

«No vamos a tolerar un Irán con armas nucleares», reafirmó.

Irán ha defendido en repetidas ocasiones su derecho al enriquecimiento de uranio para fines civiles como Estado parte del Tratado de No Proliferación.

El vicepresidente del Organismo Atómico de Irán, Eslami VarnamKhasti, condenó este lunes los ataques de Israel y EE.UU. a instalaciones nucleares iraníes como una violación de las normas internacionales, incluidas las del OIEA.

EL representante iraní criticó también la falta de condena por parte del OIEA y del Consejo de Seguridad debido a la presión de EE. UU., y advirtió que la suspensión de las inspecciones se debe directamente a esa agresión militar.EFE

ll/as/alf